Controlli antidroga all’ippodromo delle Mulina arrestato un uomo

Nell’ambito di un’operazione antidroga all’ippodromo Le Mulina di Firenze, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, trovato in possesso di sostanze stupefacenti nascoste in un rifugio di fortuna. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio di droga nella zona, con l’arresto che segue un’attenta attività di controllo e monitoraggio.

Firenze, 9 gennaio 2026 - Nascondeva droga in un rifugio di fortuna. Per questo, un uomo di 35 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, è stato arrestato nel corso di un controllo antidroga dei carabinieri all'ippodromo "Le Mulina ", a Firenze. L'intervento è stato effettuato dai militari del nucleo radiomobile, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione e alla repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'attività di controllo, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione all'interno di una stalla utilizzata come alloggio di fortuna, dove l'uomo aveva trovato riparo.

