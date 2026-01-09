Controlli antidroga all’ippodromo delle Mulina arrestato un uomo

Da lanazione.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di un’operazione antidroga all’ippodromo Le Mulina di Firenze, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, trovato in possesso di sostanze stupefacenti nascoste in un rifugio di fortuna. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio di droga nella zona, con l’arresto che segue un’attenta attività di controllo e monitoraggio.

Firenze, 9 gennaio 2026 - Nascondeva droga in un rifugio di fortuna. Per questo, un uomo di 35 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, è stato arrestato nel corso di un controllo antidroga dei carabinieri all’ippodromo “Le Mulina ”, a Firenze. L’intervento è stato effettuato dai militari del nucleo radiomobile, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione e alla repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’attività di controllo, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione all’interno di una stalla utilizzata come alloggio di fortuna, dove l’uomo aveva trovato riparo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

controlli antidroga all8217ippodromo delle mulina arrestato un uomo

© Lanazione.it - Controlli antidroga all’ippodromo delle Mulina, arrestato un uomo

Leggi anche: Firenze, controlli antidroga alle Cascine: arrestato 35enne all’ippodromo Le Mulina

Leggi anche: Controlli antidroga Pagani: arrestato 33enne con cocaina

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

controlli antidroga all8217ippodromo mulinaControlli antidroga all’ippodromo delle Mulina, arrestato un uomo - Per questo, un uomo di 35 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, è stato arrestato nel corso di un controllo antidroga dei ... lanazione.it

controlli antidroga all8217ippodromo mulinaFirenze, controlli antidroga all’ippodromo Le Mulina: arrestato un uomo - Arrestato un uomo a Firenze nel corso di un servizio di controllo da parte dei Carabinieri, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. 055firenze.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.