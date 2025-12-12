Cavalcavia del rione Bozzano Elmo | Entro fine anno la fine dei lavori

Sono in corso i lavori di completamento delle barriere di sicurezza sul cavalcavia del rione Bozzano. La realizzazione prosegue con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e funzionalità. Elmo ha annunciato che i lavori saranno conclusi entro la fine dell'anno.

Proseguono i lavori per il completamento della realizzazione delle barriere di sicurezza su una delle due corsie del cavalcavia del rione Bozzano. I ritardi accumulati in queste settimane sono stati provocati dal maltempo, ma l'intervento sarà concluso entro la fine dell'anno.