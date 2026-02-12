Mare Fuori 6 il futuro di Rosa Ricci e nuovi volti nel trailer ufficiale

Il trailer di Mare Fuori 6 rivela l’ingresso di nuovi personaggi nell’IPM di Napoli e conferma la presenza di Rosa Ricci. I fan possono già intravedere le novità e i cambiamenti in vista, mentre i protagonisti affrontano nuove sfide. La serie si prepara a tornare con un mix di volti noti e giovani promesse.

Il trailer ufficiale di Mare Fuori 6 mostra l'arrivo di nuovi giovani nell'IPM di Napoli e la scelta di Rosa Ricci. La sesta stagione di Mare Fuori sta per arrivare sul piccolo schermo. Nuovi episodi e volti ancora sconosciuti entreranno nelle case dei fan della serie mentre molte domande attendono la loro risposta. Maria Esposito torna nei panni di Rosa Ricci pronta quel destino che sembra essere già scritto. Ci riuscirà? I primi sei episodi approderanno su RaiPlay il 4 marzo. L'11 marzo arriveranno i restanti episodi che completeranno la stagione. Intanto, la Rai ha confermato due nuove stagioni che racconteranno ancora le storie dei giovani dell'IPM di Napoli.

