Mare Fuori 6 | la verità sul futuro di Rosa Ricci ha una data ufficiale ed è più tardi del solito

È stata annunciata la data di uscita di Mare Fuori 6, la nuova stagione della serie. Rosa Ricci continuerà a essere protagonista, ma il debutto su RaiPlay e Rai 2 avverrà con un leggero ritardo rispetto alle aspettative iniziali. La programmazione è stata confermata, offrendo ai fan la possibilità di seguire le nuove vicende della serie a partire dalla data ufficiale comunicata.

La nuova stagione di Mare Fuori ha una data di uscita ufficiale in chiaro e in streaming: Rosa Ricci resta al centro della storia, ma il debutto su RaiPlay e Rai 2 arriverà più tardi del previsto. Ecco cosa sappiamo. Il countdown è ufficialmente iniziato. Come ormai da tradizione, il post-Sanremo e - quest'anno il post Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - si tinge dei colori di Napoli: Mare Fuori 6 si prepara a sbarcare su RaiPlay il 6 marzo con i primi sei episodi, per poi approdare in prima serata su Rai 2 dal 13 marzo, data in cui saranno pubblicati sulla piattaforma streaming gli ultimi sei episodi della stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

