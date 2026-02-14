Fiorentina rigore di Kean e brividi nel finale ma il Como si deve arrendere

Kean segna un rigore decisivo e dà alla Fiorentina la vittoria contro il Como, che nel finale ha rischiato di pareggiare. La squadra viola ha sofferto, ma alla fine ha conquistato i tre punti, nonostante qualche brivido negli ultimi minuti. La partita si è giocata con intensità e momenti di tensione, anche grazie a qualche intervento deciso degli avversari.

La Fiorentina rivede i fantasmi della gara contro il Torino, ma questa volta riesce a portare a casa i tre punti. Al Sinigaglia finisce 2-1 per la Viola: decidono il guizzo di Nicolò Fagioli e il rigore trasformato da Moise Kean. Il Como, reduce dall'euforia per la storica semifinale di Coppa Italia conquistata al Maradona contro il Napoli, paga un approccio meno brillante del solito e solo nel finale riesce a riaprire la partita. Primo tempo bloccato, poi il lampo di Fagioli. L'avvio è sottotono per entrambe le squadre. Il Como di Fabregas non trova il consueto ritmo nel palleggio e la Fiorentina controlla senza affanni.