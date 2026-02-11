Toscana al via i concerti di Carnevale dell' Ort

Questa settimana in Toscana partono i concerti di Carnevale dell’Ort. Il primo si tiene giovedì 12 febbraio a Cascina, poi gli artisti si spostano a Volterra, Empoli e Poggibonsi, prima di chiudere al Teatro Verdi di Firenze, martedì grasso. La tradizione musicale continua con eventi che portano musica e festa in diverse città della regione.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Il Concerto di Carnevale dell’Ort debutta giovedì 12 febbraio a Cascina per poi replicare a Volterra, Empoli, Poggibonsi e infine al Teatro Verdi di Firenze martedì grasso. “ Carnival Reloaded” vede sul podio il maestro Roberto Molinelli, tra melodramma “travestito”, tango e ritmi sudamericani. Primo appuntamento dunque il 12 febbraio alle ore 21 alla Città del Teatro di Cascina. Si prosegue venerdì 13 febbraio alle ore 21a Volterra al Teatro Persio Flacco. Sabato 14 febbraio, sempre alle 21, sarà la volta di Empoli, al Palazzo delle Esposizioni. Lunedì 16 febbraio, ore 21 a Poggibonsi al Teatro Politeama. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa sera a Cascina l’Orchestra della Toscana porta in scena “Carnival Reloaded”, un concerto dedicato al Carnevale.

