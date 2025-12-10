Ex Milan Van Basten durissimo contro Salah | Ha il cervello di un insetto

Marco van Basten, ex attaccante del Milan, si è espresso duramente su Momo Salah, commentando le tensioni tra l'egiziano e l'allenatore Slot. Le sue parole, rilasciate a Ziggo Sport, hanno suscitato scalpore, evidenziando il suo giudizio severo nei confronti dell'esterno del club.

Marco van Basten, ex attaccante del Milan, ha voluto commentare ai microfoni di Ziggo Sport le tensioni tra Slot e Momo Salah: parole durissime nei confronti dell'esterno egiziano.

Marco van Basten, noto per la sua schiettezza, ha scatenato una bufera mediatica su Mohamed Salah.

Tanti grandi del passato si sono scatenati sul caso dell'egiziano del Liverpool in rotta col tecnico Slot.

