I Carmina Burana Un classico sold out
Questa sera alle 21, il Politeama Pratese ospita i Carmina Burana di Karl Orff e il Bolero di Ravel. Due composizioni di grande rilievo nel panorama della musica classica, apprezzate da un pubblico ampio e variegato. I biglietti sono esauriti da diversi giorni, confermando l’interesse per questo evento. Un’occasione per ascoltare due capolavori in un ambiente di qualità, in un appuntamento ormai consolidato nel calendario culturale della città.
Il Politeama Pratese presenta questa sera alle 21 i Carmina Burana di Karl Orff e il Bolero di Ravel, vere e proprie icone della musica classica amate dal pubblico più eterogeneo e quindi non necessariamente formato da sofisticati musicofili: i biglietti per il concerto sono sold out ormai da diversi giorni. Sul palco sarà un’orchestra costituita da duecento elementi, la Ensemble Simphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, a far rivivere la magia di questi classici potenti e di grande suggestione emotiva. Composti a metà degli anni Trenta da Carl Orff, i Carmina Burana sono definiti ‘cantata scenica’, un’opera basata su 24 componimenti poetici ispirati all’omonima raccolta medievale dei cosiddetti ‘clerici vagantes’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Carmina Burana di Carl Orff a Stia
Leggi anche: Carmina Burana, il capolavoro di Carl Orffin scena al Cilea
I Carmina Burana. Un classico sold out.
I Carmina Burana. Un classico sold out - Il Politeama Pratese presenta questa sera alle 21 i Carmina Burana di Karl Orff e il Bolero di Ravel, vere e proprie icone della musica classica amate dal pubblico più eterogeneo e quindi non necessar ... msn.com
Carmina sold out. Al Politeama c’è Canto libero - Ancora musica al Politeama sabato alle 21, con un concerto a cura della Prg, storica organizzatrice di eventi fiorentina che è di casa nella nostra città. msn.com
Ravello Festival, ultimo sold out con i «Carmina burana» Jordi Benacer - «Un pezzo di grande impatto, pieno di colori, ricco di delicatezze e di un messaggio forte che va oltre la musica e oltre l'antico testo molto spesso ostico». ilmattino.it
"Carmina Burana" Teatro degli Arcimboldi Milano, 7 gennaio 2026 Grazie M° Piero Gallo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.