Questa sera alle 21, il Politeama Pratese ospita i Carmina Burana di Karl Orff e il Bolero di Ravel. Due composizioni di grande rilievo nel panorama della musica classica, apprezzate da un pubblico ampio e variegato. I biglietti sono esauriti da diversi giorni, confermando l’interesse per questo evento. Un’occasione per ascoltare due capolavori in un ambiente di qualità, in un appuntamento ormai consolidato nel calendario culturale della città.

Il Politeama Pratese presenta questa sera alle 21 i Carmina Burana di Karl Orff e il Bolero di Ravel, vere e proprie icone della musica classica amate dal pubblico più eterogeneo e quindi non necessariamente formato da sofisticati musicofili: i biglietti per il concerto sono sold out ormai da diversi giorni. Sul palco sarà un’orchestra costituita da duecento elementi, la Ensemble Simphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, a far rivivere la magia di questi classici potenti e di grande suggestione emotiva. Composti a metà degli anni Trenta da Carl Orff, i Carmina Burana sono definiti ‘cantata scenica’, un’opera basata su 24 componimenti poetici ispirati all’omonima raccolta medievale dei cosiddetti ‘clerici vagantes’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Carmina Burana. Un classico sold out

Leggi anche: Carmina Burana di Carl Orff a Stia

Leggi anche: Carmina Burana, il capolavoro di Carl Orffin scena al Cilea

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I Carmina Burana. Un classico sold out.

I Carmina Burana. Un classico sold out - Il Politeama Pratese presenta questa sera alle 21 i Carmina Burana di Karl Orff e il Bolero di Ravel, vere e proprie icone della musica classica amate dal pubblico più eterogeneo e quindi non necessar ... msn.com