Carlo Conti parla di Stefano De Martino | Poliedrico e poi è bello non guasta mai

Stefano De Martino sarà il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Durante la finalissima, in diretta televisiva, si è svolto il passaggio di testimone con Carlo Conti, che ha annunciato ufficialmente la nomina. La serata ha visto anche l’incoronazione di Sal Da Vinci come vincitore. Questo evento segna una prima nella storia del festival, con il cambio di ruoli in diretta.

L'ormai ex direttore artistico e conduttore del 76esima Festival di Sanremo ha parlato del suo successore con entusiasmo e parole di grande stima Stefano De Martino sarà il prossimo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Il passaggio di testimone con Carlo Conti è avvenuto per la prima volta nella storia della kermesse in diretta televisiva, durante la finalissima che ha incoronato vincitore Sal Da Vinci. Conti è tornato a parlare del suo successore anche in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola questa settimana, spiegando perché ritenga De Martino la persona giusta per raccogliere un'eredità così importante: "Prima di tutto viene dalla danza, quindi è abituato al rigore, alla precisione.

Stefano De Martino e Francesca Fagnani al posto di Carlo Conti?di Tiziana Cialdea Le indiscrezioni sul dopo Carlo Conti si fanno sempre più insistenti e portano verso un volto amatissimo… Le indiscrezioni sul...

Carlo Conti chiude a Sanremo 2027 e traccia il ritratto di Stefano De MartinoDeve ancora alzarsi il sipario sul Festival di Sanremo 2026, su Rai1 dal 24 al 28 febbraio, eppure il dibattito guarda già oltre.

Sanremo 2026, la battuta di Carlo Conti alla moglie fa infuriare la ballerina: Sessualizzata per jeans da showSanremo 2026, la battuta di Carlo Conti alla moglie fa infuriare la ballerina: Sessualizzata per jeans da show Dopo il chiarimento del conduttore è arrivata la replica social della ballerina: ... libero.it

A quali jeans si riferiva Carlo Conti: il modello tanto discusso della ballerina di Samurai JayFrancesca Tanas è la ballerina di Samurai Jay finita al centro delle polemiche per i jeans indossati sul palco durante la finale ... fanpage.it

Carlo Conti tira le somme a fine Festival. Il commento sul passaggio di testimone a Stefano De Martino e il chiarimento sulla battuta fatta alla moglie facebook

Carlo Conti: “Felice dei risultati. Sono felice che quando ho detto no all’azienda per il 2027, ho chiesto proprio io - fortemente - di fare in video questo passaggio di testimone con Stefano De Martino” #Sanremo2026 #Sanremo2027 x.com