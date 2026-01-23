Mentre si avvicina il Festival di Sanremo 2026, in programma su Rai1 dal 24 al 28 febbraio, si apre già il discorso sul futuro. Carlo Conti conclude il suo incarico a Sanremo nel 2027, lasciando spazio a nuovi protagonisti. In questo contesto, si parla anche di Stefano De Martino, che potrebbe rappresentare una figura di rilievo nel panorama televisivo italiano. Un'occasione per riflettere sui cambiamenti e le prospettive del festival e della tv italiana.

Deve ancora alzarsi il sipario sul Festival di Sanremo 2026, su Rai1 dal 24 al 28 febbraio, eppure il dibattito guarda già oltre. A innescarlo è Carlo Conti, che ha iniziato a parlare del futuro della kermesse canora e, indirettamente, del suo possibile successore. Non di certo un addio improvviso, dato che ne aveva già parlato, ma un percorso che sente di poter chiudere, lasciando spazio a un volto nuovo. “Spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, anche più giovane, aitante e belloccio”, ha detto, disegnando un profilo che molti hanno immediatamente associato a Stefano De Martino, da due stagioni al timone di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carlo Conti chiude a Sanremo 2027 e traccia il ritratto di Stefano De Martino

Sanremo, Carlo Conti sostituito da Stefano De Martino nel 2027? "Spero ci sia qualcun altro più giovane"Nel 2027, si ipotizza una possibile sostituzione di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo con Stefano De Martino.

Leggi anche: Carlo Conti al Vanity Fair Stories: «Sanremo 2026? Dedicato a Pippo Baudo. E, dopo di me, il Festival a Stefano De Martino o a Fiorella Mannoia»

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Madonna non sarà a Sanremo 2026, Carlo Conti chiude le porte: Impossibile; Madonna a Sanremo 2026? Conti chiude le porte: Impossibile; Tale e Quale Show si ferma per il 2026: l’idea di Carlo Conti per sostituirlo (c’entra Sanremo); Sanremo 2026: Il grande ritorno di Laura Pausini. Dalla vittoria nel ’93 alla co-conduzione con Carlo Conti.

Sanremo 2026, Carlo Conti chiude l’ipotesi per il prossimo anno: Stefano De Martino sempre più vicino alla conduzione del Festival 2027Carlo Conti parla di Sanremo 2026 e apre al cambio alla guida del Festival 2027. Intanto anticipa cosa aspettarsi dall’edizione in partenza, tra varietà musicale, big in gara e il duetto con Laura Pau ... gay.it

Madonna a Sanremo la verità di Carlo Conti perché l’ospitata è quasi impossibile e cosa succede oraConti smentisce l’ipotesi Madonna a SanremoCarlo Conti chiude la porta alla presenza di Madonna al Festival di Sanremo 2026, definendo l’ipotesi «abba ... assodigitale.it

«Carlo Conti è il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 e per lui si tratta del secondo anno consecutivo al timone della competizione musicale più importante dell’anno nonché uno degli appuntamenti più attesi della TV italiana. » Il 76° Festival di San facebook

Carlo Conti usa la metafora del bouquet di fiori: «Magari vuoi un mazzo di tutte rose e di colori diversi, poi dal fioraio scopri che ha solo quelle rosse e che quelle gialle sono appassite e vedi altri fiori dei quali non sai il nome ma che stanno bene». (Dal Podcas x.com