Stefano De Martino e Francesca Fagnani al posto di Carlo Conti?

di Tiziana Cialdea Le indiscrezioni sul dopo Carlo Conti si fanno sempre più insistenti e portano verso un volto amatissimo. Le indiscrezioni sul dopo Carlo Conti si fanno sempre più insistenti e portano verso un volto amatissimo di Rai 1, tra scommesse future e possibili colpi di scena Mentre il Festival 2026 è in corso, si rincorrono le voci su chi prenderà il posto di Carlo Conti nel 2027. Lui, infatti, ha detto a chiare lettere che si ferma qui, al suo quinto Sanremo (il secondo consecutivo dopo i tre del 2015, 2016 e 2017). «Negli ultimi 12 anni ci siamo alternati solo in 3 direttori artistici: io, Claudio Baglioni, Amadeus. Credo che sia giusto lasciare spazio ad altri». Ma quali altri? Chi? Secondo molti, il Festival 2027 ha già un volto: quello di Stefano De Martino, un nome già spoilerato dal direttore generale della Rai Roberto Sergio, forse pronunciato solo per errore, incalzato in radio da Fiorello. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo, Carlo Conti “scarta” De Martino: “Al mio posto qualcuno con esperienza”Carlo Conti ha deciso di non coinvolgere De Martino nella prossima edizione di Sanremo.

Carlo Conti chiude a Sanremo 2027 e traccia il ritratto di Stefano De MartinoMentre si avvicina il Festival di Sanremo 2026, in programma su Rai1 dal 24 al 28 febbraio, si apre già il discorso sul futuro.

Festival dello Spettacolo: promo con Carlo Conti, Cuccarini, Malgioglio, Accorsi, Alfa, Sarah

Temi più discussi: Anch'io ho un mutuo da pagare: Stefano De Martino torna a Stasera tutto è possibile. Un anno fa l'addio in lacrime; Stefano De Martino e il suo San Valentino con Maria De Filippi. Il pranzo fuori e i gesti per i fan (che non passano inosservati); Stefano De Martino e Gennarino, Rita Dalla Chiesa torna all’attacco: Non dà il buon esempio; Altro che addio: Anche io ho un mutuo, Stefano De Martino annuncia così il ritorno di Stasera tutto è possibile.

E sul prossimo Sanremo? Stefano De Martino ritorna in TV, la RAI: «Non vi siete liberati di STEP»Dopo il debutto del 23 febbraio su Rai2 dall'Auditorium di Napoli, lo show entra nel vivo; sul Festival 2027 arriva la smentita ufficiale dei vertici Rai. bluewin.ch

Brutta aria in Rai, l’azienda vuole Stefano De Martino a Sanremo, ma Carlo Conti non è d’accordo: che succede?In Rai tira un'aria piuttosto tesa: l'azienda vuole puntare tutto su Stefano De Martino, ma Carlo Conti non sarebbe affatto d'accordo. donnapop.it

L'ANGOLO DEI BLOGGER. La belva Francesca Fagnani accompagnerà Fulminacci, Belén Rodríguez canterà una cover di Zucchero e Pupo torna al Festival con Dargen D’Amico. La prossima serata dei duetti somiglia davvero al bar di Guerre Stellari - facebook.com facebook