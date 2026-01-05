La madre denuncia l' aggressione subita dalla figlia minorenne | Ginocchiate in testa e unghie strappate per un video su Tik Tok
Una giovane di 17 anni è stata vittima di un'aggressione da parte di due ragazze poco più che maggiorenni, motivata dalla richiesta di un video su TikTok. L'aggressione ha coinvolto colpi sul corpo, ginocchiate in testa, e la distruzione di unghie e capelli. La madre della vittima ha denunciato l’accaduto alle autorità, evidenziando la gravità del gesto e chiedendo giustizia per l’episodio.
Colpi di tacco sul corpo, capelli e unghie strappate e ginocchiate in testa. Una 17enne sarebbe stata aggredita da un paio di ragazzine poco più che maggiorenni. L'episodio sarebbe avvenuto nel cuore di Lecce e tra l'indifferenza dei presenti.Il video su Tik TokI dettagli del presunto pestaggio. 🔗 Leggi su Today.it
