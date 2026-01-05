La madre denuncia l' aggressione subita dalla figlia minorenne | Ginocchiate in testa e unghie strappate per un video su Tik Tok

Una giovane di 17 anni è stata vittima di un'aggressione da parte di due ragazze poco più che maggiorenni, motivata dalla richiesta di un video su TikTok. L'aggressione ha coinvolto colpi sul corpo, ginocchiate in testa, e la distruzione di unghie e capelli. La madre della vittima ha denunciato l’accaduto alle autorità, evidenziando la gravità del gesto e chiedendo giustizia per l’episodio.

