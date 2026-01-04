NJPW | La card completa di New Year’s Dash 2026

Da zonawrestling.net 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La NJPW ha diffuso la card completa di New Year’s Dash 2026, segnando un cambiamento rispetto alla consueta comunicazione, in cui i match venivano annunciati solo all’inizio dello spettacolo. Questo evento rappresenta un momento importante per gli appassionati, offrendo una panoramica completa delle sfide previste e delle figure protagoniste. La manifestazione si svolgerà come di consueto, con un programma ricco di incontri e sorprese.

La NJPW ha annunciato la card completa di New Year’s Dash 2026, rompendo con la tradizione che vedeva i match rivelati solo a show iniziato. L’evento si terrà lunedì 5 gennaio all’Ota City General Gymnasium di Tokyo, una sera dopo Wrestle Kingdom 20, e viene presentato come l’inizio dell’era post- Tanahashi dopo il retirement match dell’Ace al Tokyo Dome. I Knockout Brothers difendono i titoli tag team contro Sabre e Oiwa. Nel main event, i Knockout Brothers ( OSKAR e Yuto-Ice ) difenderanno gli IWGP Tag Team Championship contro Zack Sabre Jr. e Ryohei Oiwa, vincitori del World Tag League. I due sfidanti del TMDK hanno chiesto che il match si svolgesse a New Year’s Dash invece che nel tradizionale slot di Wrestle Kingdom. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

njpw la card completa di new year8217s dash 2026

© Zonawrestling.net - NJPW: La card completa di New Year’s Dash 2026

Leggi anche: Car of the Year 2026, le ultime sette finaliste: la lista completa

Leggi anche: TNA: La card completa di Turning Point 2025

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Annunciata la card completa di NJPW x STARDOM Historic X-Over - Over si terrà all'Ariake Arena di Tokyo domenica 20 novembre 2022. worldwrestling.it

La NJPW svela la card completa di Resurgence - Ma non è solo questo l'incontro a fare notizia e ad attirare sull'evento i riflettori della serata, perché nello show vedremo anche Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii & Rocky Romero del CHAOS affrontare ... worldwrestling.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.