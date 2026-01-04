NJPW | La card completa di New Year’s Dash 2026

La NJPW ha diffuso la card completa di New Year’s Dash 2026, segnando un cambiamento rispetto alla consueta comunicazione, in cui i match venivano annunciati solo all’inizio dello spettacolo. Questo evento rappresenta un momento importante per gli appassionati, offrendo una panoramica completa delle sfide previste e delle figure protagoniste. La manifestazione si svolgerà come di consueto, con un programma ricco di incontri e sorprese.

La NJPW ha annunciato la card completa di New Year’s Dash 2026, rompendo con la tradizione che vedeva i match rivelati solo a show iniziato. L’evento si terrà lunedì 5 gennaio all’Ota City General Gymnasium di Tokyo, una sera dopo Wrestle Kingdom 20, e viene presentato come l’inizio dell’era post- Tanahashi dopo il retirement match dell’Ace al Tokyo Dome. I Knockout Brothers difendono i titoli tag team contro Sabre e Oiwa. Nel main event, i Knockout Brothers ( OSKAR e Yuto-Ice ) difenderanno gli IWGP Tag Team Championship contro Zack Sabre Jr. e Ryohei Oiwa, vincitori del World Tag League. I due sfidanti del TMDK hanno chiesto che il match si svolgesse a New Year’s Dash invece che nel tradizionale slot di Wrestle Kingdom. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

