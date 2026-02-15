San Tammaro azienda bufalina degli orrori | teste di bufali mozzati carcasse e liquami nei campi

A San Tammaro, un’azienda bufalina è al centro di una scoperta choc: sono state trovate teste di bufali mozzate e abbandonate in modo cruento. La causa di questa violenza sembra essere il maltrattamento degli animali, confermato dalle carcasse lasciate nei campi e dai liquami sversati che inquinano il terreno. Le carcasse sono state ritrovate sparse in un’area ormai trasformata in un vero e proprio cimitero all’aperto.

Teste di bufalo mozzate e date in pasto ai cani, liquami sversati nei campi e un’area trasformata in un cimitero di carcasse a cielo aperto. È lo scenario che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Provinciale di Caserta durante un blitz in un’azienda bufalina a San Tammaro. Gli agenti, diretti dal colonnello Biagio Chiariello, hanno documentato - secondo quanto emerso - una gestione illecita degli scarti e delle carcasse animali all'interno di un’azienda estesa su circa 30mila metri quadrati. I bufali, una volta decapitati, sarebbero stati lasciati in pasto a cani e avvoltoi. Poco distante sarebbe stato individuato anche un terreno di circa mille metri quadrati adibito a cimitero di animali, con resti in decomposizione - tra cui crani, mandibole e femori - disseminati nell’area. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - San Tammaro, azienda bufalina degli orrori: teste di bufali mozzati, carcasse e liquami nei campi Giussago, carcasse di animali e liquami: esposti degli ambientalisti contro l’allevamento di bovini Gli ambientalisti sono scesi in piazza a Giussago per denunciare le condizioni dell’allevamento di bovini. Cani senza acqua e cibo iniziano a sbranarsi tra loro: trovate due carcasse nel rifugio degli orrori Nel rifugio, sono state trovate due carcasse di cani ormai deceduti e in avanzato stato di decomposizione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. SAN TAMMARO - Orrore nell’azienda bufalina, smaltisce le carcasse animali dandole in pasto a cani: scoperto cimitero animali GUARDA LE FOTO nei guai un uomo di San Cipriano d ...09:36:49 Prosegue senza sosta l’attività di controllo della Polizia Provinciale di Caserta su tutto il territorio. Questa volta, nel mirino degli agenti è finita un’azienda bufalina situata in localit ... casertafocus.net Orrore nell’azienda: bufale morte date in pasto agli animali. Area trasformata in cimitero | FOTOMaxi operazione della Polizia Provinciale di Caserta in località Demaniale: sequestro di 30mila metri quadrati, denunciato il titolare per reati ambientali e maltrattamento ... casertanews.it Dog Park La Reggia | San Tammaro facebook