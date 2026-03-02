Montagne di gomme abbandonate nei boschi | volontari ne recuperano 8 tonnellate in pochi giorni

Volontari, in collaborazione con Fare Verde Provincia di Frosinone Aps e il Consorzio EcoTyre, hanno recuperato otto tonnellate di gomme abbandonate nei boschi dei comuni di Monte San Giovanni Campano e Fontana Liri. La raccolta, che si è svolta nell’ambito del Progetto PFU Zero, si è conclusa in pochi giorni, coinvolgendo le comunità locali e portando a un significativo smaltimento di pneumatici fuori uso.