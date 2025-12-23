Servizio d’igiene urbana la giunta approva gli atti progettuali per il nuovo affidamento

La giunta comunale di Lecce ha approvato gli atti progettuali per il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana. Questa decisione rappresenta un passo importante nella gestione dei rifiuti e nella pianificazione dei servizi pubblici, in un contesto di confronto politico durante la campagna elettorale. La scelta mira a garantire un servizio più efficiente e sostenibile per la città.

LECCE – E’ stato uno dei temi di scontro politico nella campagna elettorale che ha preceduto il voto per il rinnovo dell’amministrazione di Palazzo Carafa. E dopo le proroghe tecniche che si sono susseguite nell’ultimo biennio (ad aprile e novembre scorso) in favore della Monteco Spa, in attesa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

