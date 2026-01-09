Domenica di teatro per piccoli e famiglie a Modigliana va in scena Cappuccetto Rosso | nella pancia del lupo

Da forlitoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica a Modigliana, il Teatro dei Sozofili presenta

Anche quest’anno la programmazione di teatro per famiglie del Teatro dei Sozofili di Modigliana aderisce a Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Tornano gli appuntamenti teatrali pensati per piccoli e famiglie, va in scena "Cappuccetto Rosso"

Leggi anche: Al Teatro del Parco lo spettacolo per famiglie "Cappuccetto Rosso"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Spettacoli teatrali per bambini a Torino; “Famiglie a Teatro 2026”, tutti gli spettacoli per bambini al Verdi dall'11 gennaio al 22 marzo 2026; Al Teatro Vivaldi di Jesolo tornano gli spettacoli per bambini e famiglie; Bambini, su il sipario al teatro di Comeana.

domenica teatro piccoli famiglieTorna il teatro nei Piccoli Palchi. La rassegna dedicata ai bambini - Parte domenica la quarta edizione di Piccoli Palchi, la manifestazione dedicata a bambini, ragazzi e famiglie. msn.com

Torna il teatro nei “Piccoli Palchi” di Legnano: gli spettacoli per famiglie da gennaio a marzo 2026 - Si parte domenica 11 gennaio alle 16 con “Note Parole – Quelle canzoni da cantare insieme” all'auditorium delle scuole Tosi ... legnanonews.com

domenica teatro piccoli famiglie“Mio fratello Amadè”, Madama DoRe torna domenica 18 al Bibiena -  Mantova Madama DoRe, la rassegna teatrale e musicale rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie promossa da Oficina Ocm, torna domenica 18 alle ... vocedimantova.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.