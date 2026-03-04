Capitale del Mare 2026 vince Ravenna

Ravenna è stata proclamata Capitale del Mare 2026 durante un evento alla presidenza del Consiglio dei ministri. La decisione è stata annunciata dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. La cerimonia si è svolta nella Sala monumentale della presidenza, alla presenza delle autorità coinvolte. La città romagnola ha ottenuto il riconoscimento ufficiale per l’anno 2026.

AGI - È Ravenna la Capitale del mare 2026: a proclamare la città romagnola è stato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci nella Sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri. Al comune vincitore sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per finanziare le attività di promozione della cultura marittima. Tra le città candidate c'erano Ancona, Gaeta, Riccione, Brindisi, Taranto, Santa Cesarea Terme e Policoro. "Questa iniziativa è nata per rendere competitivo il valore di una comunità nel suo rapporto con il mare ", ha ricordato Musumeci, "il governo ha posto al centro del suo programma la valorizzazione del mare, questo significa avviare una interlocuzione seria, concreta, diretta con le comunità che vivono il mare ".