’Capitale italiana del mare 2026’ Ravenna ci crede e si candida

Ravenna si candida ufficialmente a diventare capitale italiana del mare 2026. La città ha presentato la sua candidatura dopo la chiusura del bando del Dipartimento Politiche del Mare, avvenuta martedì 20 gennaio. Come primo passo, è stato istituito un ‘Tavolo del mare’ con i rappresentanti di diversi soggetti locali, pronti a sostenere questa sfida. Ora si aspetta la decisione, ma la città crede di poter portare a casa questo riconoscimento.

Ravenna ci crede e si candida a diventare capitale italiana del mare 2026. Il bando, indetto dal Dipartimento Politiche del Mare, si è chiuso martedì 20 gennaio e come primo atto concreto ha lasciato dietro di sé l'istituzione di un ' Tavolo del mare ' a cui hanno preso parte i tanti soggetti che vivono e animano il territorio. Al Tavolo hanno partecipato Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale; Regione Emilia-Romagna; Camera di commercio Ferrara Ravenna; Provincia di Ravenna; Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Emilia-Romagna); Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Istituto Tecnico Industriale Statale Nullo Baldini; CESTHA Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat APS; Soprintendenza; Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica; Circolo Velico Ravennate ASD; The Historical Diving Society Italia; The International Propeller Club Port of Ravenna; Ravenna Civitas Cruise Port S.

Ravenna si propone come candidata a Capitale italiana del mare 2026, un riconoscimento che valorizza il patrimonio marittimo e turistico della città.

