Un progetto molto ambizioso ’Capitale del mare’ | ci si prova

Monte Argentario punta al titolo di ’Capitale italiana del mare 2026’. Arriva anche da parte del Comune del Promontorio la candidatura ufficiale tramite il progetto ’Monte Argentario: radici marine, futuro blu’, partecipando alla procedura di selezione bandita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche del mare. Si tratta del primo passo formale verso l’obiettivo di fare dell’Argentario un laboratorio nazionale di ’ economia blu ’ e un modello di eccellenza marittima, capace di coniugare tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile e promozione della cultura del mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

