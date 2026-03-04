L'Iran, paese ricco di storia e tradizioni, si rivela molto più complesso di quanto spesso si immagini. La sua lunga sequenza di rivoluzioni e trasformazioni ha plasmato il suo presente, mentre la cultura e la società iraniana continuano a essere influenzate da eventi passati. Per comprendere appieno la realtà attuale, è necessario conoscere le tappe fondamentali che hanno segnato il suo percorso storico.

L'Iran è un paese molto più complesso di come viene raccontato e ha una lunga storia di rivoluzioni e rivolte: è essenziale per comprendere cosa sta succedendo oggi Se non conosciamo la storia dell’Iran, è impossibile capire davvero questa guerra. Ne parliamo con Paola Rivetti, docente di Politica e Relazioni internazionali alla Dublin City University. I consigli di Paola Rivetti– Samarcanda di Amin Maalouf– Children of the Jacaranda Tree di Sahar Delijani– Storia dell’Iran di Ervand Abrahamian Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Capire la storia per capire l’Iran, con Paola Rivetti

Argomenti discussi: Il destino dell’Iran e il sacrificio di migliaia di vite per raggiungere obiettivi cari a pochi; Il regime di Teheran non ha più consenso, ma la gente non vuole la guerra.

