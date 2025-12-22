Intervistò 22 nazisti per capire la natura del male | la storia di Douglas Kelley lo psichiatra di Norimberga

Il primo giorno del 1958, davanti agli occhi della moglie, del padre e dei suoi tre figli, lo psichiatra Douglas Kelley ingerì una capsula di cianuro di potassio: lo stesso metodo scelto da Hermann Göring, il comandante supremo delle forze aeree naziste che Kelley aveva intervistato per mesi nel carcere di Norimberga oltre un decennio prima. La coincidenza inquietante tra le due morti solleva ancora oggi domande senza risposta sulla vera natura di quella fine. Nato l’11 agosto 1912 a Truckee, in California, Douglas McGlashan Kelley si era laureato in medicina e psicologia all’Università della California e alla Columbia University. 🔗 Leggi su Cultweb.it

