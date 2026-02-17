Giorno del Ricordo La storia per capire Lavoriamo insieme per la democrazia

Il Comune di Perugia ha organizzato una giornata di riflessione dedicata al “Giorno del Ricordo” per approfondire le vicende delle foibe e dell’esodo. La manifestazione si svolge nella sala dei Notari e coinvolge gli studenti delle scuole locali. L’obiettivo è far comprendere meglio quei momenti storici attraverso un confronto diretto e accessibile.

"Le foibe e l'esodo: far rivivere il ricordo": è il titolo della giornata di riflessione organizzata dal Comune di Perugia sul " Giorno del Ricordo " e le vicende del confine orientale, con un incontro dedicato agli studenti delle scuole del capoluogo alla sala dei Notari. Presenti in sala, oltre agli studenti, alla sindaca Vittoria Ferdinandi, il vicesindaco Marco Pieriuni, l'onorevole Emma Pavanelli, rappresentanti delle forze dell'ordine ed alcuni consiglieri comunali. Nel corso degli interventi Roberto Biselli del teatro di Sacco ha recitato un estratto dello spettacolo "Autodafè di un esule.