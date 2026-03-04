Capaccio-Paestum Scaglione Associazione Italiana Coltivatori lancia l' osservatorio inter-Istituzionale su agricoltura e ambiente

A Capaccio-Paestum, l'Associazione Italiana Coltivatori ha annunciato l'istituzione di un osservatorio inter-istituzionale dedicato all'agricoltura e all'ambiente. L'iniziativa prevede la creazione di un tavolo permanente che coinvolge istituzioni, associazioni di categoria e aziende agricole, con l'obiettivo di affrontare le problematiche del settore e ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici. L'osservatorio sarà operativo per promuovere azioni concrete nel settore agricolo e zootecnico.

Un osservatorio permanente con un tavolo interistituzionale con Istituzioni, associazioni di categoria e aziende agricole per avviare azioni concrete in risposta alle problematiche del mondo agricolo e zootecnico e per limitare l’impatto dei cambiamenti climatici e gli effetti ambientali dell’agricoltura intensiva sul territorio. È quanto emerso nel corso dell’incontro che si è tenuto nelle scorse ore a Capaccio Paestum, nel salernitano, promosso dall’Associazione Italiana Coltivatori di Salerno diretta dal vicepresidente nazionale di AIC e presidente provinciale, Donato Scaglione, e dall’Associazione Sviluppo Agricoltura e Progresso guidata dal presidente, Daniele Petrone, a cui hanno preso parte le aziende agricole della Piana del Sele e tecnici ed esperti del comparto, che hanno dato vita ad un tavolo di confronto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

