Capaccio-Paestum Scaglione AIC lancia osservatorio inter-Istituzionale su agricoltura e ambiente

A Capaccio-Paestum, l’associazione AIC ha annunciato la creazione di un osservatorio inter-istituzionale dedicato a agricoltura e ambiente. L’iniziativa prevede un tavolo di confronto tra rappresentanti di diverse istituzioni per monitorare e analizzare le tematiche legate al settore agricolo e alla tutela ambientale nella zona. La presentazione dell’osservatorio è stata fatta durante un incontro pubblico alla presenza di vari rappresentanti istituzionali.

"Un osservatorio permanente con un tavolo inter-istituzionale con Istituzioni, associazioni di categoria e aziende agricole per avviare azioni concrete in risposta alle problematiche del mondo agricolo e zootecnico e per limitare l'impatto dei cambiamenti climatici e gli effetti ambientali dell'agricoltura intensiva sul territorio." – È quanto emerso nel corso dell'incontro che si è tenuto nelle scorse ore a Capaccio Paestum, nel salernitano, promosso dall' Associazione Italiana Coltivatori di Salerno diretta dal vicepresidente nazionale di AIC e presidente provinciale, Donato Scaglione, e dall'Associazione.