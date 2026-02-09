I consiglieri d’opposizione di Capaccio Paestum criticano duramente il Comune per aver ignorato il lutto dell’ex sindaco Alfieri. In una nota, Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastrandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco Scairati ed Eustachio Voza denunciano come l’assenza del municipio alla cerimonia funebre rappresenti un vero e proprio schiaffo alla città, specialmente considerando la presenza di tutti gli altri sindaci del territorio e i vertici provinciali. La pole

Tempo di lettura: 2 minuti La nota dei consiglieri comunali di Capaccio Paestum: Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastrandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco Scairati ed Eustachio Voza: “Quando perfino tutti i Sindaci del territorio e i vertici provinciali ci sono, l’assenza del proprio Comune diventa uno schiaffo alla città”. “Quanto accaduto ieri non è solo una mancanza di stile, ma un fatto politicamente e moralmente gravissimo, che segna una delle pagine più imbarazzanti nella storia recente di Capaccio Paestum. Nel giorno dei funerali della mamma dell’ex Sindaco Franco Alfieri, celebrati a Torchiara, erano presenti centinaia di capacciopaestani e migliaia di cittadini provenienti da tutta la provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capaccio Paestum, i consiglieri d’opposizione: “Il Comune ignora il lutto dell’ex Sindaco Alfieri, una vergogna istituzionale”

I consiglieri di opposizione a Capaccio criticano duramente il nuovo provvedimento del sindaco.

La Procura di Salerno ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio per otto persone, tra cui Alfieri, nell’ambito di un’inchiesta sul presunto voto di scambio politico-mafioso durante le elezioni amministrative del 2019 a Capaccio Paestum.

