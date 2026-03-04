Caos turismo per la guerra in Iran le agenzie di viaggio sommerse di chiamate per Pasqua | Serve calma Ecco cosa sapere

Il conflitto in Iran ha causato un aumento delle richieste di informazioni alle agenzie di viaggio, soprattutto in vista della Pasqua. Le compagnie stanno ricevendo molte chiamate da parte di viaggiatori preoccupati e cercano di gestire l’afflusso di richieste, sottolineando l’importanza di mantenere calma e chiarezza. Gli scali del Golfo sono particolarmente interessati dalle conseguenze di questa situazione.

Il nuovo conflitto in Medio Oriente sta inevitabilmente producendo effetti anche sul turismo internazionale, con ricadute pesanti sugli scali strategici del Golfo. Dopo l’attacco degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran e la risposta della Repubblica islamica, che ha colpito obiettivi militari e civili in Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Kuwait, l’area è diventata di fatto una no fly zone per gran parte del traffico passeggeri. Oltre 31mila voli risultano bloccati o riprogrammati, con compagnie costrette a ridisegnare le rotte in tempo reale. «Da sabato abbiamo i telefoni roventi», racconta Andrea Babbi, presidente di Petroniana Viaggi al Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Open.online

Chiamate allarmate per le vacanze di Pasqua, le agenzie di viaggio e il caos dei voli cancellati: “Vale la regola delle 48 ore”Bologna, 4 marzo 2026 – “Da sabato abbiamo i telefoni roventi con continue richieste di informazioni.

Guerra in Medio Oriente, agenzie di viaggio in difficoltà per la gestione delle prenotazioni aeree"Lo scenario internazionale fortemente condizionato dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Israele e Iran sta provocando forti ripercussioni...

Contenuti e approfondimenti su Caos turismo.

Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente, il caos dei viaggi: 2 milioni di passeggeri a terra e 5 miliardi di danni al turismo; Voli e viaggi cancellati: è caos; Affitti brevi e nuove regole: Caos, serve una proroga; A picco le compagnie aeree, pagano caos in Medio Oriente con migliaia di voli cancellati.

Circumvesuviana nel caos, Zuchtriegel attacca: Gestione penalizzante per il turismo, la Regione intervengaIl direttore del Parco di Pompei denuncia disservizi quotidiani e stop serali in alta stagione. EAV replica: lavori inevitabili per sicurezza e nuovi treni in arrivo ... ilgazzettinovesuviano.com

Guerra in Iran, turismo nel caos. Assoviaggi: Quasi cento liguri da riproteggere su altre rotteIl conflitto ha causato la più grande interruzione del trasporto aereo degli ultimi anni. Monitoriamo costantemente la situazione in accordo con la nostra segreteria nazionale afferma il presidente ... lavocedigenova.it

28.000 voli cancellati e 6 milioni di passeggeri nel caos in soli 4 giorni: caos aeronautico senza precedenti, per il turismo è una catastrofe | DATI facebook

28.000 voli cancellati e 6 milioni di passeggeri nel caos in soli 4 giorni: caos aeronautico senza precedenti, per il turismo è una catastrofe | DATI meteoweb.eu/2026/03/28-000…... x.com