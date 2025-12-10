Due ori e un argento per il Circolo Schermistico Forlivese alla seconda prova regionale Assoluti
Il Circolo Schermistico Forlivese si è distinto alla seconda prova regionale Assoluti, conquistando due medaglie d'oro e un argento. Gli atleti hanno partecipato con l’obiettivo di qualificarsi alla seconda prova nazionale, riservata ai migliori classificati, dimostrando grande impegno e talento nelle discipline della scherma.
Gli atleti assoluti del Circolo Schermistico Forlivese sono tornati in pedana domenica per contendersi i pass d'accesso alla seconda prova nazionale, riservati al 10% dei migliori classificati. Una giornata intensa, che ha visto il club forlivese protagonista sia nella spada maschile sia in.
