ASD Virtus protagonista al Trofeo Emmedue | 4 ori 3 record e tante finali

L’ASD Virtus ha dominato al Trofeo Emmedue con quattro medaglie d’oro e tre record stabiliti, grazie alle prestazioni di giovani atleti. La competizione si è svolta nel fine settimana presso il centro natatorio M2 Movement di Campodipietra, attirando numerosi appassionati e partecipanti da tutta Italia. I ragazzi hanno mostrato grande determinazione nelle finali, conquistando più di quanto ci si aspettasse in questa 15ª edizione. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.

Grande successo per l’ ASD Virtus alla 15ª edizione del Trofeo Emmedue – Meeting Nazionale di Nuoto, svoltasi sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 presso l’impianto natatorio dell’M2 Movement di Campodipietra. Una manifestazione di caratura nazionale che ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da diverse regioni italiane, offrendo un palcoscenico tecnico e agonistico di altissimo livello. In questo contesto competitivo, la Virtus si è distinta conquistando finali, medaglie e record della manifestazione, confermando la qualità del lavoro svolto quotidianamente in vasca. Fondamentale il contributo dello staff tecnico guidato dall’allenatore capo Franco Varese, affiancato da Anna Liguori, che con professionalità e dedizione accompagna la crescita sportiva degli atleti. 🔗 Leggi su Zon.it

