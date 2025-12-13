Andate a farvi fot**re! Sono malata La mia vita è capovolta non va tutto bene | Kelly Osbourne risponde agli haters sul suo fisico dopo la morte del padre Ozzy

Kelly Osbourne, figlia di Ozzy Osbourne, reagisce duramente agli insulti ricevuti online sul suo aspetto, dopo la morte del padre. In un messaggio sincero, la cantante e influencer denuncia i commenti disgustosi e brutalità degli haters, sottolineando il suo stato di malattia e la sofferenza personale affrontata in questo momento difficile.

“Commenti disgustosi, orribili, cattivi e brutali”. Kelly Osbourne, figlia di Ozzy scomparso a luglio all’età di 76 anni, non ci sta e ha deciso di rispondere a muso duro agli haters. C’è chi ha accusato la star dei reality in lutto di apparire “malata”. Altri hanato la sua perdita di peso. Ma in una serie di videoclip, Kelly ha detto con aria di sfida ai suoi oltre 4 milioni di follower: “Sono qui seduta e penso: ‘Cosa vi aspettate da me, che aspetto vi aspettate che abbia in questo momento?’ Il fatto che io mi alzi dal letto, affronti la mia vita e ci provi dovrebbe essere più che sufficiente, e dovrei essere lodata per questo”. Ilfattoquotidiano.it

