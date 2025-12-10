Campo largo o campo di battaglia? Cosa esce dal sondaggio sulla leadership

Un nuovo sondaggio di Youtrend per Sky TG24 analizza le opinioni degli elettori del centrosinistra sulla leadership e le strategie politiche. I risultati evidenziano una divisione tra chi vede il campo largo come opportunità e chi invece preferisce un approccio più combattivo, riflettendo le tensioni e le prospettive interne al panorama politico.

Il candidato premier divide gli elettori del centrosinistra. È quanto emerge da un sondaggio Youtrend per Sky TG24. Alla domanda 'se andassi a votare alle primarie per il candidato presidente del Consiglio della coalizione, chi voteresti tra i seguenti?' è la segretaria del Pd, Elly Schlein, a raccogliere maggiori consensi con il 31%. Segue il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte il 29% e la sindaca di Genova Silvia Salis il 28%. Più indietro ci sono il neopresidente della Puglia Antonio Decaro (9%) e il sindaco di Napoli, nonché presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi (3%).    Sulla possibilità che nei prossimi mesi cambi il sistema elettorale per le elezioni politiche del 2027, emerge che il 53% degli italiani è contrario a cambiare la legge elettorale in vista del voto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

