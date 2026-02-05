Le minacce di Kaufmann al giornalista | Non tirare la corda

Francis Kaufmann ha rivolto minacce a un giornalista durante l’udienza, dicendo “Non tirare la corda”. L’uomo, accusato dell’omicidio della compagna e della figlia, ha mostrato segnali di disagio e contraddizioni: in aula alcuni testimoni dicono di averlo visto piangere, altri di aver notato comportamenti minacciosi. La sua difesa mette in dubbio la sua lucidità e chiede una perizia psichiatrica. La vicenda resta al centro dell’attenzione, tra tensioni e dubbi sulla reale natura del suo stato

Francis Kaufmann è cambiato, è meno lucido come sostiene la sua difesa, e ha bisogno di una perizia psichiatrica? L’uomo, accusato dell’omicidio della compagna, Anastasia Trofimova, e della figlia Andromeda di meno di un anno, ritrovate morte nel giugno 2025 a villa Pamphilj a Roma, è stato descritto in modo contraddittorio per la sua presenza in aula: da un lato c’è chi sostiene chi avrebbe pianto, dall’altro chi invece avrebbe scorto presunti atteggiamenti minacciosi. In carcere, l’imputato si trova in isolamento per aver picchiato un agente di polizia penitenziaria. Durante l’udienza dello scorso 2 febbraio, Kaufmann - alias Rexal Ford (il nome con cui aveva chiesto finanziamenti pubblici per un film), alias Matteo Capozzi (il nome con cui si presentava ai casting per la figlia che per l’occasione chiamava Vera) - si è voltato verso un corrispondente di “Chi l’ha visto?”, Francesco Paolo Del Re, invitandolo a leggergli le labbra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

#Roma Al via il processo a Francis Kaufmann, lo statunitense accusato di duplice omicidio, quello della compagna e pochi giorni dopo della figlia di appena 11 mesi. I corpi furono ritrovati a giugno scorso a Villa Panphili. Soliloquio di Kaufmann “Sono innoce facebook