La Chimera Nuoto vince otto medaglie al Campionato Regionale Assoluto
La Chimera Nuoto si distingue al Campionato Regionale Assoluto di Arezzo, conquistando otto medaglie e un settimo posto nella classifica generale. La squadra ha ottenuto tre ori, due argenti e tre bronzi, con la campionessa Sofia Napoli che ha trionfato in diverse discipline dei misti. Un risultato di rilievo per la società e per gli atleti coinvolti.
Arezzo, 10 dicembre 2025 – Tre ori, due argenti e tre bronzi: la società ha meritato il settimo posto nella classifica generale Sofia Napoli del 2010 è riuscita a laurearsi campionessa regionale in 100 misti, 200 misti e 400 misti. La Chimera Nuoto vince tre ori, due argenti e tre bronzi al Campionato Regionale Assoluto. La più importante manifestazione toscana ha riunito i migliori nuotatori e le migliori nuotatrici di ventinove società che, nelle vasche di Livorno, si sono confrontati nelle diverse specialità del nuoto, con i sedici atleti della squadra aretina che sono riusciti a registrare buoni piazzamenti e positive prestazioni cronometriche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tre medaglie per il ritorno in vasca dei Master della Chimera Nuoto ? Patrizia Felicini e Carlo d’Ippolito sono saliti sul podio al secondo memorial “Il Piastra” di Calenzano La Chimera Nuoto è proiettata al Trofeo di Natale di domenica 14 dicembre al - facebook.com Vai su Facebook
Patrizia Felicini e Carlo d’Ippolito della Chimera Nuoto, sul podio #Arezzo #Carlod’Ippolito #ChimeraNuoto #nuoto #PatriziaFelicini arezzoinforma.it/patrizia-felic… Vai su X
La Chimera Nuoto vince otto medaglie al Campionato Regionale Assoluto - La più importante manifestazione toscana ha riunito i migliori nuotatori e le migliori nuotatrici di ventinov ... Scrive teletruria.it
