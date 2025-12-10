La Chimera Nuoto vince otto medaglie al Campionato Regionale Assoluto

La Chimera Nuoto si distingue al Campionato Regionale Assoluto di Arezzo, conquistando otto medaglie e un settimo posto nella classifica generale. La squadra ha ottenuto tre ori, due argenti e tre bronzi, con la campionessa Sofia Napoli che ha trionfato in diverse discipline dei misti. Un risultato di rilievo per la società e per gli atleti coinvolti.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – Tre ori, due argenti e tre bronzi: la società ha meritato il settimo posto nella classifica generale Sofia Napoli del 2010 è riuscita a laurearsi campionessa regionale in 100 misti, 200 misti e 400 misti. La Chimera Nuoto vince tre ori, due argenti e tre bronzi al Campionato Regionale Assoluto. La più importante manifestazione toscana ha riunito i migliori nuotatori e le migliori nuotatrici di ventinove società che, nelle vasche di Livorno, si sono confrontati nelle diverse specialità del nuoto, con i sedici atleti della squadra aretina che sono riusciti a registrare buoni piazzamenti e positive prestazioni cronometriche.

