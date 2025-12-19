Assegnato a Rimini il campionato italiano assoluto di maratona è la prima volta nella storia della città
Il consiglio federale della Fidal ha assegnato a Rimini i campionati italiani assoluti 2026 in occasione della undicesima edizione della Rimini Marathon, in calendario domenica 19 aprile. La più importante competizione tricolore arriverà quindi per la prima volta in città, portando sulle strade. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
