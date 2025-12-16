Nuova allerta meteo Gialla in Campania | l' avviso della Protezione Civile
La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo gialla in Campania, valida dalle 18 di oggi alle 12 di domani, 17 dicembre. L'avviso segnala criticità idrogeologica su alcune zone della regione, richiedendo attenzione e precauzioni da parte della popolazione.
Nuovo avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo valido dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, 17 dicembre, sulle seguenti zone. Lo rende noto la Protezione Civile della Campania. Interessate al maltempo, la zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2. Salernotoday.it
