I navigatori dirottano per errore i camion nella stradina uno finisce nel fosso E' diventato un incubo per i residenti
La strada di via Chiaviche si trasforma spesso in un labirinto per i mezzi pesanti, che vengono dirottati dai navigatori satellitari. Un incidente di venerdì mattina ha evidenziato quanto questa problematica sia sentita dai residenti, costretti a convivere con i rischi di mezzi che finiscono nel fosso o creano situazioni di pericolo. La situazione richiede interventi concreti per garantire sicurezza e tranquillità alla comunità.
Un incidente emblematico di una problematica molto sentita dai residenti di via Chiaviche, una strada consorziale nella quale i navigatori dirottano erroneamente camion e altri mezzi pesanti, come quello che venerdì mattina ha causato un incidente. Un camion, con il suo carico di sottaceti, è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
