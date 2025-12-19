I navigatori dirottano per errore i camion nella stradina uno finisce nel fosso E' diventato un incubo per i residenti

La strada di via Chiaviche si trasforma spesso in un labirinto per i mezzi pesanti, che vengono dirottati dai navigatori satellitari. Un incidente di venerdì mattina ha evidenziato quanto questa problematica sia sentita dai residenti, costretti a convivere con i rischi di mezzi che finiscono nel fosso o creano situazioni di pericolo. La situazione richiede interventi concreti per garantire sicurezza e tranquillità alla comunità.

