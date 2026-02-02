Frane e detriti bloccano la statale verso Cardeto | i residenti chiedono interventi urgenti dopo l’ultima tempesta

Una frana ha bloccato la strada principale tra Reggio Calabria e Cardeto. Dopo l’ultima tempesta, i residenti chiedono interventi urgenti. La strada è impraticabile e i soccorsi fatica a passare. La situazione resta critica e bisogna intervenire al più presto.

Una frana di dimensioni significative ha bloccato la strada statale che collega la provincia di Reggio Calabria alla cittadina di Cardeto, rendendo impraticabile il tratto per i residenti e i mezzi di soccorso. L'evento è avvenuto nei giorni immediatamente successivi a un'intensa perturbazione meteorologica che ha colpito il versante tirrenico della Calabria, causando smottamenti, caduta di alberi e accumulo di detriti lungo l'arteria principale. L'accesso alla zona, già storicamente fragile per la conformazione del terreno, è ora interrotto in più punti, con massi di roccia e tronchi ingombranti che ostruiscono la carreggiata. Approfondimenti su Reggio Calabria Cardeto Frana su Statale 89 'Garganica': la Regione sollecita interventi urgenti, chiesto tavolo tecnico in prefettura La Regione Puglia ha richiesto interventi urgenti sulla frana sulla Statale 89 'Garganica', coinvolgendo il Prefetto di Foggia. Moneta, non bastano le luci. I comitati di Fossola chiedono interventi urgenti sul castello I comitati di Fossola esprimono preoccupazione per lo stato del castello, chiedendo interventi urgenti per la tutela di questo patrimonio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Reggio Calabria Cardeto Argomenti discussi: Niscemi, vvf con cittadini nelle case per recupero beni essenziali; Maltempo in Toscana, una frana blocca la statale. Traffico deviato e disagi alla circolazione; Frana blocca la Flaminia, lavori urgenti sul versante; Niscemi, emergenza animali: cavalli, asini e cani messi in salvo dai pompieri. Il video. Niscemi, i pompieri soccorrono gli animali a ridosso della frana: il salvataggio di cavalli, asini e cani VIDEO(LaPresse) - A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, soccorsi dai vigili del fuco 20 animali bloccati tra le fratture del terreno, a ridosso della frana: creato un sentiero di 2 chilometri ... ilgazzettino.it Frana a Niscemi: i vigili del fuoco salvano 20 animali intrappolati nelle fratture del terrenoLiberati cavalli, asini e cani bloccati a ridosso dello smottamento realizzando un sentiero di 2 chilometri tra fango, detriti e dislivelli di 10 metri ... msn.com Un nuovo smottamento ha riversato in strada terra e detriti dal versante che sovrasta la strada regionale 302 tra Ronta e Razzuolo, nel punto in cui è già attivo un cantiere per una delle principali frane avvenute in occasione del maltempo dello scorso Marzo - facebook.com facebook

