Camicette bianche - il musical al Trianon Viviani

Sabato 7 marzo al Teatro Trianon Viviani si terrà lo spettacolo “Camicette Bianche – il musical”, diretto da Marisa Laurito. L’evento, che si svolgerà nella sede storica di Napoli, porta in scena un musical pensato per coinvolgere il pubblico e stimolare la riflessione. La rappresentazione si inserisce nella programmazione del teatro, che ospiterà l’evento nel rispetto degli orari stabiliti.

Un musical per risvegliare le coscienze arriva a Napoli, al Teatro Trianon Viviani diretto da Marisa Laurito in scena sabato 7 marzo (h. 21.00) e domenica 8 marzo (h.18.30), in una data molto significativa come la Giornata Internazionale della Donna. Una storia tutta italiana di primo Novecento, “Camicette Bianche – il musical” con testo, adattamento musicale e regia sono a firma di Marco Savatteri. Un’opera originale e fortemente corale, che omaggia gli albori del percorso di lotta per i diritti delle donne e che celebra il ricordo dei nostri emigrati, raccontati dalla vicenda di cronaca realmente accaduta a Clotilde Terranova, una delle tante storie raccolte nel saggio di Ester Rizzo per Navarra Editore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Trianon Viviani, un musical per la Giornata della donna: debutta “Camicette bianche” tra memoria, migrazioni e dirittiIl Trianon Viviani – teatro della Canzone napoletana partecipa alla Giornata internazionale della Donna con uno spettacolo che unisce musica,...

