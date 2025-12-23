Il Cesena ha la sua ’zona magica’ Il passo cambia prima dell’intervallo

Il Cesena ha evidenziato una fase positiva nel match contro la Juve Stabia, con un episodio decisivo prima dell’intervallo. La rete di Jalen Blesa, che ha superato il penultimo difensore avversario, ha rappresentato un momento importante per il Cavalluccio. Sebbene non abbia portato alla vittoria, questa occasione dimostra la crescita della squadra e il potenziale da sviluppare nel prosieguo del campionato.

Quella mezza scarpa di Jalen Blesa oltre la linea del penultimo difensore della Juve Stabia, sabato pomeriggio, ha impedito al Cavalluccio di completare una rimonta che se non entusiasmante come quella sul Mantova sarebbe stata però altrettanto utile per la classifica. Ovviamente non è dato sapere con certezza se alla fine il Cesena sarebbe poi riuscito a portare a casa il successo, ma andare al riposo sul 2-1 avrebbe fatto cambiare volto al resto della contesa. Due gol, di cui uno solo purtroppo valido, in poco meno di due minuti e arrivati ancora sul tramonto della prima frazione. Se il Cavalluccio ha infatti una tendenza abbastanza consolidata è quella di andare a segno spesso e volentieri nell'ultimo quarto d'ora prima dell'intervallo.

