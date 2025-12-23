Partita Modena-Monza cambia la viabilità in zona stadio

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della partita di calcio Modena-Catanzaro, in programma venerdì 26 dicembre alle 17.15 allo Stadio “Alberto Braglia”, sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Partita Modena - Entella, come cambia la viabilità in zona stadio

Leggi anche: Partita Modena - Empoli, come cambia la viabilità in zona stadio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Modena-Monza: scattata la vendita dei biglietti; MODENA – MONZA: INFO BIGLIETTI; Monza – Modena: al via la vendita libera dei biglietti; Modena-Monza, Santo Stefano al Braglia: già venduti 1700 biglietti per l'ultima partita del 2025.

partita modena monza cambiaModena, cambia il finale. Col Monza trend da invertire - I gialli di Sottil venerdì ospitano il Monza del grande ex, mister Paolo Bianco. ilrestodelcarlino.it

partita modena monza cambiaRdC - Modena, cambia il finale. Col Monza trend da invertire - Col Monza trend da invertire", titola il Resto del Carlino. tuttob.com

Dentro la partita, il ritorno di Gerli. Vincere per mettere pressione al Monza - Perché, in fondo, gli obiettivi e le speranze sono molteplici, almeno due a volerle individuare: i tre punti, primari, e mettere un pizzico di ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.