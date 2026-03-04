Sul lago di Como si registra una calma piatta con il match tra Como e Inter che termina 0-0. Il Como cerca di sviluppare gioco in lungo e in largo senza riuscire a creare occasioni pericolose, mentre l’Inter si mantiene sulla difensiva, evitando di sprecare energie. In Coppa Italia tutto è stato rinviato, lasciando invariato il risultato sul campo.

La montagna partorisce il topolino: 0-0. Il Como a manovrare in lungo e in largo ma senza mordere. L’Inter per lo più a rinculare e non disperdere energie. Così, tutto rimandato al ritorno a San Siro, tra il 21 e il 22 aprile. Così, i lariani onorano una semifinale storica (l’unica quarant’anni fa, con Rino Marchesi in panchina, ricordato nel minuto di silenzio) e si prendono un pareggio che contro i nerazzurri mancava dal 1991. Dal retrogusto, paradossalmente, più agro che dolce. Dimensione europea, comunque, confermatissima. Dall’altra parte, la capolista prende quel che c’è da prendere: un pareggio da arrivederci al Meazza, al termine di una gara nel segno del meglio risparmiare fiato e morale per il derby. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calma piatta sul lago. Como e Inter a secco. In Coppa tutto rinviato

Calma piatta all’Ariston: più abiti che emozioniSi chiude la terza serata del Festival di Sanremo e, ancora una volta, nessuno salta dalla sedia.

L’hotel sul Lago di Como che in un anno ha conquistato 8 riconoscimenti in tutto il mondoIl 2025 è stato un anno di svolta per Musa Lago di Como, che si conferma tra le realtà più interessanti e in crescita dell’hotellerie di lusso.