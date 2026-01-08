L’hotel sul Lago di Como che in un anno ha conquistato 8 riconoscimenti in tutto il mondo

Nel 2025, Musa Lago di Como ha consolidato la propria posizione nel settore dell’hotellerie di lusso, ottenendo otto riconoscimenti internazionali. L’hotel, situato sulle sponde del Lago di Como, si distingue per l’attenzione al dettaglio e l’eccellenza del servizio. Questi premi testimoniano la crescita e il riconoscimento globale di una struttura che unisce eleganza, comfort e un’atmosfera autentica in uno dei contesti più suggestivi d’Italia.

