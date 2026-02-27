Calma piatta all’Ariston | più abiti che emozioni

La terza serata del Festival di Sanremo si è conclusa con un’atmosfera tranquilla e pochi momenti di tensione. Sul palco si sono alternati vari artisti, presentando i loro abiti senza scatenare grandi emozioni o colpi di scena. La musica è passata in secondo piano rispetto alle scelte stilistiche, e anche questa sera non ci sono stati eventi sorprendenti o improvvisi.

Si chiude la terza serata del Festival di Sanremo e, ancora una volta, nessuno salta dalla sedia. L'edizione procede in calma piatta, nonostante le aspettative altissime che avevano acceso la vigilia. Dopo il torpore delle prime due puntate – interrotto solo dalla voce meravigliosa di Fausto Leali e dalla standing ovation tributata a Mogol – anche la terza serata conferma un andamento lineare, quasi anestetizzato. L'effetto soporifero scivola sul pubblico con lentezza inesorabile. La musica arretra, mentre abiti, micro tensioni e piccoli lampi improvvisi occupano il centro del racconto. Il palco dell'Ariston diventa una passerella narrativa dove ogni dettaglio costruisce atmosfera più delle note.