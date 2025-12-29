Calendario sport invernali 29 dicembre 2025-4 gennaio 2026 | orari gare dove vederle in tv e streaming

Ecco il calendario degli eventi sportivi invernali dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, con orari, modalità di visione in TV e streaming. Durante questa settimana di passaggio tra il 2025 e il 2026, gli sport invernali continueranno a offrire appuntamenti importanti, non solo nel fine settimana. Una guida utile per seguire le competizioni e rimanere aggiornati sugli eventi principali della stagione.

Nella settimana a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare gli sport invernali saranno comunque protagonisti, e on solo nel weekend. Lo sci di fondo vedrà andare in scena le altre 5 tappe del Tour de Ski, mentre per il salto con gli sci si completeranno i Quattro Trampolini. Lo sci alpino sarà protagonista soltanto al femminile con un gigante ed uno slalom a Kranjska Gora, mentre sono in programma tappe della Coppa del Mondo anche per quanto concerne lo snowboard, lo sci freestyle, il bob, lo slittino e lo slittino alpino. CALENDARIO SPORT INVERNALI 29 DICEMBRE-4 GENNAIO. SCI ALPINO Sab. 030126 – Coppa del Mondo – GS femminile Kranjska Gora (Slo) – ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario sport invernali 29 dicembre 2025-4 gennaio 2026: orari gare, dove vederle in tv e streaming Leggi anche: Calendario sport invernali 1-7 dicembre: orari gare, dove vederle in tv e streaming Leggi anche: Calendario sport invernali 22-28 dicembre: orari gare, dove vederle in tv e streaming Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A che ora gli sport invernali oggi: orari domenica 21 dicembre, calendario gare, tv, streaming; Eventi sportivi 2026, calendario e date degli eventi più attesi; A febbraio la prima edizione della Settimana europea degli sport invernali; Slalom Alta Badia. Vince Mc Grath! Noel ci prova fino alla fine ma chiude con 3 decimi di ritardo - La vittoria di Mc Grath. Eventi sportivi 2026, i più attesi: dalle Olimpiadi invernali ai Mondiali di calcio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Eventi sportivi 2026, i più attesi: dalle Olimpiadi invernali ai Mondiali di calcio ... tg24.sky.it

Calendario sport invernali 22-28 dicembre: orari gare, dove vederle in tv e streaming - Nella settimana di Natale gli sport invernali saranno comunque protagonisti, soprattutto nel weekend. oasport.it

A che ora gli sport invernali oggi: orari sabato 20 dicembre, calendario gare, tv, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile in Val ... oasport.it

A Sondalo un tuffo nel passato: la storia dello sport locale nel calendario 2026 Dagli anni ’50 agli anni ’70, gli eventi sportivi del paese: dal pattinaggio su ghiaccio alle prime traversate di scialpinismo, fino alle gare di ciclismo #laprovinciaunicatv #teleunica #n - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.