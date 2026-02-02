Calendario sci alpino Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari giornalieri tv programma streaming

Lo sci alpino sarà uno degli sport più seguiti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal 4 al 18 febbraio, le gare si svolgeranno tra discesa, superG, gigante e slalom, con anche la combinata a squadre. In tutto, sono previsti dieci titoli da assegnare, con le competizioni che richiamano migliaia di spettatori sia in pista che davanti alla tv.

Lo sci alpino sarà protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 da mercoledì 4 a mercoledì 18 febbraio: saranno 10 nel complesso i titoli assegnati, equamente suddivisi per genere: alle prove individuali di discesa, superG, gigante e slalom, si aggiunge, infatti, la combinata a squadre. Nel settore femminile saranno 11 in tutto le azzurre al via, ovvero Federica Brignone, Elena Curtoni, Giada D’Antonio, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Laura Pirovano, Anna Trocker ed Asja Zenere. Nel comparto maschile, invece, saranno 10 gli italiani in gara, ovvero Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Florian Schieder ed Alex Vinatzer. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario sci alpino Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming Approfondimenti su Milano Cortina2026 Calendario sci alpinismo Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming Manca poco all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Calendario sci di fondo Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si avvicinano e lo sci di fondo si prepara a regalare emozioni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Calendario completo e Programma; Il calendario delle discipline FISI di Milano Cortina 2026 - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali; Quando inizia lo sci alpino alle Olimpiadi 2026? Calendario completo, orari, tv; Dal calendario gare alle sedi: tutto quello che c'è da sapere su Milano-Cortina 2026. Quando inizia lo sci alpino alle Olimpiadi 2026? Calendario completo, orari, tvLo sci alpino sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove verranno assegnati dieci titoli in questo sport (cinque ... oasport.it Calendario sport invernali: 26 gennaio-1° febbraio, focus OlimpiadiLa settimana che va da lunedì 26 gennaio a domenica 1° febbraio rappresenta l'ultima fase di Coppa del Mondo e altri appuntamenti internazionali prima dell'avvio delle Olimpiadi Invernali di Milano?Co ... it.blastingnews.com Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com “Battiti Olimpici”, verso Milano Cortina 2026. Oltre i limiti. Il percorso invisibile dell’atleta. Questa sera alle 21.15 su IlSole24OreTv, canale 246 del digitale terrestre. Una produzione Coni in collaborazione con SportFace. . . Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Oltre - facebook.com facebook

