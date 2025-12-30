Calendario Mondiali ciclismo 2026 | programma orari tv streaming

Il calendario dei Mondiali di ciclismo 2026, che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre, comprende le principali gare su strada. La manifestazione, che torna in Nord America, coincide con il cinquantesimo anniversario delle Olimpiadi di Montréal 1976. Qui trovi programma, orari, canali TV e opzioni streaming per seguire l’evento in modo chiaro e preciso.

I Mondiali 2026 di ciclismo su strada si disputeranno a Montreal (Canada) dal 20 al 27 settembre. La rassegna iridata torna in Nord America nell’anno in cui si festeggia il cinquantesimo anniversario delle Olimpiadi del 1976. Una settimana di gare all’ultimo respiro decreterà i vincitori delle maglie arcobaleno tra élite, under 23 e juniores. Ad aprire le danze saranno, domenica 20 settembre, le cronometro della categoria élite maschile e femminile. Lunedì 21 entreranno in pista atleti e atlete Under 23 per le due prove contro il tempo, mentre il giorno dopo si correranno le due cronometro Juniores e la staffetta mista. 🔗 Leggi su Oasport.it

