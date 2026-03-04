Calciomercato Milan sempre più complicato prendere André Ora le strade sono due

Il calciomercato del Milan si fa più complesso per l'acquisto di André, centrocampista brasiliano del 2006 proveniente dal Corinthians. Dopo aver sembrato vicino a un accordo, ora le trattative sono in stallo e le possibilità di concludere l'affare si sono ridotte. Le opzioni rimaste sono due, ma ancora nessuna certezza è stata raggiunta.

Aumentano le difficoltà affinché André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006, si trasferisca dal Corinthians al Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. Il summit previsto ieri tra la dirigenza del club di San Paolo e gli agenti del giocatore, infatti, non c'è stato. La giunta direttiva del Corinthians ha confermato la sua posizione: non vuole vidimare i documenti pronti che avrebbero portato il numero 49 del 'Timão' alla corte di Massimiliano Allegri dal prossimo 1° luglio. Calciomercato Milan, André rischia di saltare. La ricostruzione degli eventi Ma ripercorriamo le tappe della vicenda.