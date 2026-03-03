Il Milan e il Corinthians sono ancora al centro di una trattativa per il trasferimento di André, il calciatore brasiliano. Il club paulista ha richiesto una cifra più alta per cedere il giocatore, mentre il Milan valuta diverse opzioni per portare a termine l’affare. La situazione si evolve con tre possibili strade da seguire, mentre le trattative tra le due squadre proseguono senza novità definitive.

Continua la telenovela di calciomercato che riguarda il Milan, il Corinthians e il calciatore André. Qualche giorno fa ESPN Brasile e Fabrizio Romano avevano rivelato di un colpo praticamente chiuso da parte del Diavolo: 15 milioni più bonus per il 70% del cartellino, con il giocatore che avrebbe rinunciato al suo 30% del cartellino per giocare in rossonero. Ora dopo ora sono emerse difficoltà e intralci a questa operazione. Ecco gli ultimi dettagli da ESPN Brasile. LEGGI ANCHE: Guirassy opzione seria per il Milan. Prossime settimane cruciali: il punto dalla Germania>>> In un nuovo incontro per definire il futuro di André il Corinthians avrebbe rafforzato la posizione di non vendere il centrocampista alla cifra offerta dal Milan, ma vorrebbe di più: circa 22 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Telenovela André, il Corinthians ora chiede di più: la cifra. Tre strade per il Milan

Dal Brasile: “André, il Corinthians ha respinto l’offerta del Milan”. E ora?Nelle scorse ore sarebbe andato in scena un incontro tra il calciatore André, i suoi agenti e il Corinthians per prendere una decisione definitiva...

Calciomercato Milan, per André il Presidente del Corinthians gioca al rialzo: ecco quanto vuole ora'Tuttosport' ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006, dal Corinthians...

Contenuti utili per approfondire Telenovela André

Temi più discussi: Milan, colpo a sorpresa: è quasi fatta per André, arriva dal Corinthians; Il Milan a un passo da André, centrocampista brasiliano. Ecco come gioca e quanto costa; Il Milan vicino al primo colpo di mercato per giugno: in arrivo André; Serie A, Calciomercato Milan – Fatta per André: colpo da 17 milioni.

Milan-André, operazione ancora in stand-by: non arriva l’ok del presidente del CorinthiansCome raccontato, la trattativa tra il Milan e il Corinthians per André è in una fase di stallo: manca l'ok del presidente del club brasiliano ... gianlucadimarzio.com

Milan-André, l'affare si complica ancora: il Corinthians gioca al rialzoNelle scorse ore incontro improduttivo tra la dirigenza del club brasiliano e gli agenti del 19enne. I 15 milioni (più 2 di bonus) del Diavolo non sono considerati sufficienti. Ma sullo sfondo resta s ... msn.com

André Luiz Miranda è rimasto nel cuore di milioni di telespettatori grazie al personaggio di Cesìu nella celebre telenovela Terra Nostra. Cesìu è il piccolo figlio di Damião (sempre nella telenovelas), che stringe una profonda amicizia con Matteo, interpretato da - facebook.com facebook