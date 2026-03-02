Calciomercato il Milan potrebbe rivolgersi alla FIFA per prendere André | la situazione

Il Milan sta valutando di rivolgersi alla FIFA per formalizzare il trasferimento di André, centrocampista brasiliano nato nel 2006, attualmente in forza al Corinthians. La squadra rossonera ha mostrato interesse per il giocatore in vista del prossimo calciomercato estivo e sta analizzando le procedure da seguire per perfezionare l’operazione. La decisione finale dipenderà anche dalle eventuali autorizzazioni internazionali necessarie.

È giallo nel possibile trasferimento di André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians meglio conosciuto come André, al Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione. Milan e Corinthians, di fatto, hanno trovato l'accordo sulle cifre per il cartellino del giocatore: 15 milioni di euro più 2 di bonus. Trovata la quadratura del cerchio anche sui dettagli: il 20% di un'eventuale, futura rivendita finirebbe nelle casse della società di San Paolo. Quando sembrava a posto, è arrivata la retromarcia del Presidente del 'Timão', Osmar Stabile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, ESPN rivela: “Possibile ricorso alla FIFA per André”. I dettagliEmergono dettagli per la trattativa tra Milan e Corinthians per il centrocampista brasiliano André.

André Milan a rischio per il Milan? La FIFA apre una 'uscita, ma attenzione alla burocraziaIl Milan sta valutando l’acquisizione di un giovane talento brasiliano proveniente dal Corinthians, operazione che promette slancio tecnico ma resta...

Milan-Corinthians, il caso André e la proposta vincolante: cosa sta succedendo nel trasferimento del brasilianoIl complesso intreccio legale e finanziario dietro il possibile trasferimento di André al Milan, con implicazioni contrattuali e strategiche di lungo termine. msn.com

