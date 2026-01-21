Cardinale, proprietario del Milan, è tornato a Milanello per una visita ufficiale. La sua presenza rappresenta un gesto di attenzione e vicinanza al club e ai suoi collaboratori. La mattinata si è svolta in un clima di confronto e collaborazione, sottolineando l’importanza del legame tra la proprietà e la squadra. Un momento che rafforza la comunicazione e l’impegno verso il progetto sportivo del club rossonero.

Abraham, scelta la prossima squadra dell’ex Roma e Milan? Dove potrebbe giocare l’attaccante. L’indiscrezione Roma, ufficiale l’interruzione del prestito di Bailey: parentesi infelice in giallorosso. Il comunicato e tutti i dettagli Romagnoli via dalla Lazio? L’Al Sadd di Mancini fa sul serio! Ecco l’offerta presentata Mercato Juve, nuova idea per la trequarti: spunta Gudmundsson della Fiorentina! Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni per i match della 22ª giornata: spiccano i fischietti di Roma Milan e Juve Napoli Roma, ufficiale l’interruzione del prestito di Bailey: parentesi infelice in giallorosso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, Cardinale è tornato a Milanello: il gesto del proprietario del club rossonero. Cosa ha fatto

Milan, Cardinale è tornato a Milanello: colloqui con Furlani e Allegri. Il puntoGerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, è tornato a Milano e si è recato a Milanello.

Leggi anche: Modric Milan, è tornato a Milanello: il fuoriclasse croato ha ripreso la preparazione in vista del Derby della Madonnina. Le ultime

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Milan, Gerry Cardinale al lavoro per estinguere il debito con Elliott con il coinvolgimento di Comvest: gli ultimi aggiornamenti e cosa può succedere; Nel futuro, all'estero, senza tifosi. Il Milan di RedBird e Cardinale; Giorgio Furlani può lasciare il Milan: il piano di Cardinale e chi può prendere il suo posto; Elliott fuori dal Milan, Cardinale salda i conti e apre a nuovi finanziatori: Furlani potrebbe lasciare.

Milan, Cardinale è a Milanello dopo mesi: incontri con Furlani e AllegriIl fondatore di RedBird è tornato in città, nei giorni delle discussioni sul rifinanziamento: un meeting (non straordinario) che conferma la vicinanza al club. Dallo stadio all'operazione Comvest, il ... msn.com

Gerry Cardinale è tornato a Milanello 513 giorni dopo l'ultima voltaQuesta mattina Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha varcato i cancelli di Milanello dove ha incontrato la dirigenza rossonera (Furlani, Tare e Ibrahimovic), oltre a Max Allegri e alla ... milannews.it

Gerry Cardinale è tornato in Italia e in queste ore si trova nel Centro Sportivo di Milanello dove ha incontrato l’ad rossonero Giorgio Furlani, il tecnico Massimiliano Allegri, il ds Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic per parlare dell’andamento della società e della squa - facebook.com facebook

. @acmilan, #Cardinale è tornato a #Milanello: colloqui con #Furlani e #Allegri. Il punto - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com